Mercato : Rendez-vous en 2026 pour Zidane ?

Thomas Bourseau

Zinedine Zidane n’entraîne plus depuis son départ du Real Madrid en mai 2021. Ayant communiqué son rêve de s’asseoir sur le banc de touche de l’équipe de France en juin 2022 pour L’Équipe, Zidane a vu Didier Deschamps prolonger son contrat jusqu’en 2026. Et au vu des propos de son bras droit qu’est Guy Stéphan, Deschamps ne compte pas couper court à l’aventure.

Didier Deschamps écrit définitivement sa propre histoire. Fait rarissime dans le football moderne, le champion du monde tricolore est déjà depuis 2012 sur le banc de touche de l’équipe de France et va, sauf énorme catastrophe pendant cet Euro en Allemagne (14 juin-14 juillet) aller au bout de son contrat qui le lie à la Fédération française de football jusqu’à l’été 2026 soit la Coupe du monde en Amérique du Nord. Ce qui aura fait de lui le sélectionneur des Bleus pendant 14 ans, au grand dam de Zinedine Zidane qui rêve de prendre les rênes de la sélection et qui a été snobé en janvier 2023 ? À titre de comparaison, dans les grandes nations du football, seul Joachim Low aura fait mieux ces derniers temps avec l’Allemagne (2006-2021).

«À mon âge, il me semble compliqué de travailler avec quelqu’un d’autre que Didier»

Autre fait rarissime, Didier Deschamps (55 ans) a une confiance absolue en son adjoint Guy Stéphan (67 ans) et ce, depuis 15 années désormais et leur première collaboration à l’OM avant d’enchaîner avec l’équipe de France. Le sélectionneur adjoint des Bleus le sait, il se rapproche de la fin à titre personnel comme il l’a confié au Journal du Dimanche . « À mon âge, il me semble désormais compliqué de travailler avec quelqu’un d’autre que Didier. Il y a tellement de complicité et de confiance entre nous… »

Real Madrid - Mbappé : Une énorme surprise est annoncée avec Zidane ! https://t.co/AKaNsw9XrW pic.twitter.com/pcPGpu8ssH — le10sport (@le10sport) June 15, 2024

«Tout peut aller vite, mais nous sommes sous contrat jusqu’en 2026»