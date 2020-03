Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane saurait ce qui se trame pour son avenir !

Publié le 13 mars 2020 à 6h30 par Th.B.

Sous la menace de Mauricio Pochettino dont le profil plairait au président Florentino Pérez, Zinedine Zidane saurait qu’il ne devrait pas rester au Real Madrid s’il échouait dans la conquête de la Liga.

L’avenir de Zinedine Zidane au Real Madrid s’assombrirait les jours passants. Et récemment, la presse britannique et ibérique ont rajouté de l’huile sur le feu en révélant que Mauricio Pochettino serait une véritable menace pour le technicien français. Le profil de l’Argentin serait très apprécié de Florentino Pérez, et ce depuis un moment, et l’entraîneur est disponible pour la première fois depuis longtemps. Et si Zinedine Zidane ne remplissait pas une condition précise, il pourrait faire ses adieux au Real Madrid à la fin de la saison.

Un échec en Liga et la porte pour Zidane ?