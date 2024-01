Mercato - Real Madrid : Un transfert surprise est programmé

Amadou Diawara

Alors qu'Eder Militao et David Alaba ont été victimes d'une rupture des ligaments croisés du genou, le Real Madrid prévoirait de recruter un tout nouveau défenseur central cet été. En effet, le club merengue compterait s'offrir les services de Jarrad Branthwaite, crack de 21 ans qui fait le plus grand bonheur d'Everton.

Depuis l'été dernier, le Real Madrid est touché par une malédiction. En effet, ses meilleurs soldats tombent les uns après les autres, étant victimes de blessures sérieuses. En ce qui concerne le poste de défenseur central, Carlo Ancelotti est privé d'Eder Militao et de David Alaba, qui ont tous les deux subi une rupture des ligaments croisés.

Le Real s'intéresse à Jarrad Branthwait

Incapable de savoir quand/si Eder Militao (25 ans) et David Alaba (31 ans) retrouveront la pleine possession de leurs moyens physiques et leur meilleur niveau, le Real Madrid aurait prévu de recruter un nouveau joueur cet été. En effet, selon les informations du Daily Mail , la direction merengue aurait jeté son dévolu sur Jarrad Branthwaite, sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec Everton.

La concurrence est féroce pour Jarrad Branthwait