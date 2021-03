Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un gros départ se précise pour Zinedine Zidane !

Publié le 14 mars 2021 à 20h00 par La rédaction mis à jour le 14 mars 2021 à 20h03

Très peu utilisé cette saison, Isco semble plus que jamais sur le départ. Le Real Madrid serait désireux de renflouer ses caisses et compterait pousser vers la sortie le milieu espagnol.

Cette saison, Isco n’a pas réussi à prendre sa chance. Titularisé pour l’une des rares fois par Zinédine Zidane contre Elche ce samedi, l’Espagnol s’est montré plutôt discret. Un nouvel échec pour Isco, qui le place un peu plus sur la liste des transferts. Considéré comme un indésirable au Real Madrid, le milieu de 28 ans n’entrerait plus dans les plans du technicien tricolore. Isco n’est plus que l’ombre de lui-même depuis plusieurs mois et son départ de la capitale espagnole cet été semble inévitable.

Le Real Madrid cherche des fonds