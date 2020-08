Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouvelle annonce de taille sur le dossier Kai Havertz !

4 août 2020

Annoncé dans le viseur du Real Madrid ou encore de Chelsea, Kai Havertz est très courtisé sur le marché des transferts. Cependant, un des concurrents se serait aujourd’hui retiré de la course à son transfert…

Le Real Madrid pourrait bien avoir eu droit à un coup de pouce dans le dossier Kai Havertz. Le milieu offensif du Bayer Leverkusen serait très apprécié par Zinedine Zidane. Cependant, la concurrence est là dans ce dossier, puisque Chelsea serait dans la course pour recruter l’international allemand. Mais l’un des concurrents serait prêt à se retirer du dossier…

Le Bayern hors course ?