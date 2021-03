Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Tuchel préparerait un sale coup à Zidane !

Publié le 9 mars 2021 à 23h00 par A.D.

Pour ne pas se retrouver bredouille en cas d'échec avec Eduardo Camavinga, Zinedine Zidane aurait identifié le profil de Franck Kessié. Toutefois, le coach du Real Madrid devrait batailler avec Thomas Tuchel, le coach de Chelsea, pour le milieu de terrain du Milan AC.

Pour étoffer son milieu de terrain, Zinedine Zidane voudrait à tout prix recruter Eduardo Camavinga l'été prochain. Alors que ce dossier serait compliqué à boucler, le coach du Real Madrid aurait déjà pensé à un plan B : Frank Kessié. Selon les dernières informations de La Repubblica , Zinedine Zidane s'intéresserait de près au pensionnaire du Milan AC en prévision d'un possible échec avec la pépite du Stade Rennais. Toutefois, le Real Madrid ne serait pas seul sur le dossier Kessié et devrait se frotter à Chelsea.

Un bras de fer entre Zidane et Tuchel pour Kessié ?