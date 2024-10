Mercato - Real Madrid : Son transfert capote à cause... de Facebook ?

Thomas Bourseau

Le Real Madrid aurait pu recruter un joueur de l'OM à l'été 2015. Cependant, l'attitude non professionnelle de son père a engendré l'annulation de l'opération. Une discussion entre le papa de Giannelli Imbula et Carlo Ancelotti s'est déroulée en avril 2015, mais une photo de cette rencontre a été publiée sur Facebook, faisant tomber à l'eau tout rêve merengue d'Imbula.

Giannelli Imbula était l'une des promesses du football français au milieu de terrain au débtu des années 2010. Lors de son passage à l'OM entre 2013 et 2015, celui qui a finalement décidé de représenter le Congo était grandement sollicité sur le marché des transferts, au point où le Real Madrid de Carlo Ancelotti avait rencontré son père en avril 2015.

«Ancelotti lui explique comment il voit l'avenir pour moi»

Pour le podcast Sous La Surface de Johan Djourou, Giannelli Imbula est revenu ces dernières heures sur le faux pas de son père et représentant à l'époque. « Vers la fin de la deuxième saison que je fais, on avait beaucoup de sollicitations et il rencontre (Carlo) Ancelotti. Ancelotti lui explique comment il voit l'avenir pour moi. Et ils font une photo ensemble. Bien évidemment, en période (de contrat) avec ton club, tu ne peux pas diffuser les photos, c'est très délicat ».

«J'étais dépité. Il post la photo sur Facebook, mon Facebook»

Les critiques de Daniel Riolo, éditorialiste de RMC, n'ont pas été appréciées par le père de Giannelli Imbula qui avait donc publié une photo de sa rencontre avec Carlo Ancelotti dans le cadre d'un transfert au Real Madrid qui n'a par la suite pas eu lieu. « Comme j'avais été piqué par (Daniel) Riolo, ça avait piqué mon père parce que c'est quelqu'un qui a la critique très profonde. Ca reste son travail et sa manière de sa vie qu'il faut respecter. Il parle mal de moi. Mon père a publié la photo avec Ancelotti en avril alors que c'était une photo confidentielle et qu'on lui avait bien fait comprendre qu'il ne fallait pas la poster. L'agent qui avait mis en relation mon père avec Ancelotti m'appelle : « Qu'est-ce que ton père a fait ? Regarde la photo ». J'étais dépité. Il post la photo sur Facebook, mon Facebook. C'est repris par les médias et ça parle même dans le vestiaire. Et c'est la honte. Tu vois, tu arrives dans le vestiaire, les gens vont se demander : il joue à quoi ? Le rôle de papa a dépassé le côte professionnel que lui devait avoir ». Le milieu de terrain a bel et bien quitté l'OM à l'été 2015, mais pour finalement signer au FC Porto et non au Real Madrid.