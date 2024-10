Zidane - Bellingham : Au Real Madrid, Mbappé est déjà sous pression !

Thomas Bourseau

La température monte ces dernières heures. Ce samedi 26 octobre a lieu le premier Clasico de la saison en Liga avec la réception du FC Barcelone au Santiago Bernabeu pour le Real Madrid. L'occasion pour Kylian Mbappé d'imiter Jude Bellingham et Zinedine Zidane, sortis vainqueurs de ce premier test XXL ou bien de s'incliner comme Gareth Bale et Cristiano Ronaldo avant lui...

C'est le grand jour pour Kylian Mbappé. Comme chaque nouvelle recrue star madrilène, le capitaine de l'équipe de France va connaître ce samedi soir son premier véritable rite de passage de sa nouvelle vie au Real Madrid : le Clasico. Le Santiago Bernabeu sera le théâtre ce samedi soir du premier choc de la saison entre le champion d'Espagne et le FC Barcelone. Le Barça d'Hans-Dieter Flick fait la course en tête en Liga et compte trois points d'avance sur son ennemi juré merengue. Un choc qui promet de fortes émotions et grâce auquel Kylian Mbappé pourrait rejoindre le camp des initiés vainqueurs ou des perdants...

Zinedine Zidane, première réussie

Après cinq saisons passées à Turin à défendre les couleurs bianconeri de la Juventus, Zinedine Zidane rejoignait le Real Madrid, une année après Luis Figo, et était la deuxième pièce du puzzle galactique du président Florentino Pérez. A l'automne 2001, Zizou a montré la voie au Real Madrid en prenant partie intégrante des actions amenant les buts de Fernando Morientes et Luis Figo pour une victoire 2 buts à 0 sur l'éternel ennemi du FC Barcelone. Le numéro 5 iconique de la Casa Blanca a été passé à Jude Bellingham en 2023 qui idolâtre le champion du monde 98.

Jude Bellingham, le maître en la matière

Et force est de constater que Jude Bellingham a fait perdurer la tradition en rendant un hommage à Zinedine ZIdane. A Montjuic la saison passée pour son premier Clasico, Jude Bellingham n'a pas seulement été impliqué sur les deux buts inscrits par le Real Madrid contre le FC Barcelone. Il en a été l'auteur à chaque fois afin de sceller le succès merengue en terres catalanes (2-1). Au match retour qui s'est évidemment déroulé au Santiago Bernabeu, le milieu anglais a une nouvelle fois permis au Real Madrid de sortir victorieux de cette rencontre que les supporters des deux clubs attendent avec impatience chaque saison en signant un but dans les ultimes secondes du match (3-2). Kylian Mbappé sait ce qui lui reste à faire donc pour suivre les pas de Jude Bellingham, homme fort de la saison du Real Madrid dès son premier exercice merengue.

Cristiano Ronaldo, l'échec surprise

Jude Bellingham estime que Zinedine Zidane est le meilleur milieu de terrain de l'histoire. Quand bien même Kylian Mbappé a assuré que Zidane est la légende du football français, c'est Cristiano Ronaldo que le meilleur buteur de l'histoire du PSG idolâtre. Cependant, pour ses premiers pas en Clasico, dont il est par la suite devenu le meilleur buteur de l'histoire du côté du Real Madrid avec ses 18 réalisations contre les 26 de Lionel Messi au FC Barcelone, CR7 est resté muet au Camp Nou. Le Real Madrid avait été défait par le Barça à cause d'un but signé Zlatan Ibrahimovic, tout juste arrivé de l'Inter (1-0).

Gareth Bale, la déroute

A l'été 2013, le FC Barcelone mettait la main sur Neymar et le Real Madrid bouclait le transfert de Gareth Bale, qui avait été en feu pendant de longs mois avec Tottenham. Comme Cristiano Ronaldo quatre années avant lui, Bale est tombé pour sa première en Clasico sur la pelouse du Camp Nou (2-1). Impuissant, le Gallois avait en plus vu Neymar inscrire son premier but dans ce derby légendaire.

Reste désormais à savoir quelle équipe Kylian Mbappé rejoindra, le duo Bellingham/Zidane ou Ronaldo/Bale. Réponse ce samedi soir sur les coups de 23h.