Real Madrid : Vinicius Jr a détrôné Mbappé !

La capitale madrilène se réveille en ce samedi matin avec la tête déjà projetée à ce soir pour le Clasico. Le Real Madrid accueillera le FC Barcelone et ce match pourrait bien être celui qui fera débuter la légende de Kylian Mbappé dans le club espagnol. Mais si le bilan statistique de Mbappé est globalement positif depuis son arrivée (8 buts en 13 matchs), c’est Vinicius Junior qui inspire le plus de peur dans les rangs catalans.

Le Clasico tant attendu va se jouer ce samedi soir. Au stade Santiago Bernabeu ce sont donc les coéquipiers de Kylian Mbappé qui recevront leur meilleur ennemi barcelonais. Ce match est la meilleure occasion pour l’ancien joueur du PSG de commencer à inscrire sa légende, comme l’ont fait avant lui Jude Bellingham ou encore Zinédine Zidane. Kylian Mbappé reste dans l’ombre de Vinicius, ce qui n’est peut-être pas plus mal pour un premier Clasico.

«Mbappé ne peut pas provoquer d’indifférence»

Dans les colonnes de L’Équipe, le journaliste espagnol de la RAC1, Roger Saperas, analyse le changement d’ère du Clasico avec l’arrivée de Kylian Mbappé : « Mbappé connaît une adaptation difficile, mais elle est normale après tant d'années dans le même club. La crainte que pouvait procurer Mbappé a été contrebalancée par l'apparition de Lamine Yamal, qui, pour l'instant, est le plus décisif des deux. Un joueur comme lui ne peut pas générer d’indifférence. »

«L’attention est davantage portée sur Vinicius»

« Mais pour une question de performances, pour l'instant, l'attention est davantage portée sur Vinicius, poursuit le journaliste. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il est l'un des meilleurs joueurs du monde. On sait qu'il a la qualité, mais on ne l'a pas encore vue. » Et quoi de mieux pour Mbappé que de montrer toutes ses qualités en mondiovision ce samedi soir, face à l'ennemi juré barcelonais ?