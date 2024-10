Zidane : L'histoire se répète au Real Madrid avec Mbappé

Jean de Teyssière

Le match tant attendu par les fans de football aura lieu ce samedi soir. Le Santiago Bernabeu portera ses habits de gala pour le match entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Un match qui pourrait marquer le début de la légende de Kylian Mbappé dans son nouveau club. Malgré des statistiques intéressantes, le Bondynois est souvent critiqué, un peu comme un certain Zinédine Zidane, lorsqu’il évoluait au Real Madrid. Des critiques qui s’étaient effacées après un Clasico.

Des matchs contre le FC Barcelone, Kylian Mbappé en a déjà disputé. 4 pour être précis. A chaque fois en Ligue des Champions et avec le PSG, l’attaquant français s’en était toujours sorti et affiche des statistiques réussies avec six buts marqués. Mais avec le Real Madrid, dans le Clasico, ça sera la première fois de sa carrière. Et il ne faudra pas se rater.

«Tu ne peux pas te cacher»

José Luis Sanchez journaliste La Sexta, explique dans les colonnes de L’Équipe que : : « C'est le match où les grands joueurs ont l'obligation de s'affirmer, de se sublimer. Tu ne peux pas te cacher. Et marquer dans un Clasico te projette dans un autre monde. »

Zidane crée sa légende avec le Clascio

« Avant son premier Clasico, Zidane était très critiqué. Les gens disaient que le Real jouait mieux sans lui, qu'il n'avait pas sa place dans l'équipe... Un peu ce que l'on peut entendre en France sur Mbappé. Et pour la première fois, il avait complètement pris le jeu à son compte et s'était mué en chef d'orchestre. Ça a été le début de son histoire d'amour avec le Real, se souvient le journaliste espagnol. Les gens veulent voir le grand Mbappé. Celui qui met par terre les défenses. Le Mbappé de la dernière finale de la Coupe du monde, qui est décisif et décide du sort des matches. » Mbappé est prévenu.