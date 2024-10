Enquête pour viol : La grande annonce de Mbappé au Real Madrid

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Accusé de viol et d'agression sexuelle selon les informations de la presse suédoise, Kylian Mbappé se serait livré au Real Madrid. Le joueur français a clamé son innocence devant ses dirigeants, qui le croient sur parole. En attendant les résultats de l'enquête, le club espagnol est au côté de sa star.

Kylian Mbappé a retrouvé son quotidien de joueur du Real Madrid. Mais l’international français doit certainement garder en tête la plainte pour viol et agression sexuelle déposée en Suède à la suite de son séjour dans un hôtel de Stockholm. Une femme, qui souhaite garder l’anonymat, attend les résultats de l’enquête. Des auditions du personnel ont déjà été menées dans le bâtiment où le champion du monde 2018 a séjourné et des perquisitions ont déjà eu lieu. Selon les informations du Parisien, Mbappé confirme avoir eu une relation sexuelle avec elle, mais affirme qu’elle était consentie. La star tricolore dit disposer de preuves solides pour confirmer ses propos.

La position du Real Madrid dévoilée

Discret, le Real Madrid pense à un complot et apporte son soutien total à Mbappé. « La réputation de Mbappé est toujours forte à Madrid. Les supporters du Real Madrid pensent que tout ceci est une campagne (contre Mbappé, ndlr). Ils sont au courant qu'il y a beaucoup d'informations négatives à propos de Mbappé. Cela a surtout été le cas après son transfert du PSG » a déclaré Arancha Rodriguez, journaliste de la Cadena Cope, à la chaîne norvégienne TV2.

« Il a rassuré le club »

Depuis son retour, Mbappé a eu l’occasion de s’expliquer devant ses dirigeants et a continué à se défendre. « Il a rassuré le club en disant qu'il s'agissait de fausses allégations lorsqu'il leur a parlé. Au Real Madrid, on attend la suite de l'affaire et on garde son calme, et on veut rester discret dans l'actualité » a déclaré Rodriguez.