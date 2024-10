Mbappé - Vinicius Jr : Le vestiaire du Real Madrid a choisi son camp !

Axel Cornic

Alors qu’il était la seule star au paris Saint-Germain avec les départs de Neymar et de Lionel Messi, Kylian Mbappé va devoir montrer sa valeur au Real Madrid. Car pour le moment, le Français est dans l’ombre d’un Vinicius Jr inarrêtable, auteur encore une fois d’une prestation pleine lors de la rencontre face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions (5-2).

=

Il n’a sûrement pas l’habitude de passer au second plan. Véritable star du football français, Kylian Mbappé doit recommencer de zéro au Real Madrid. Il n’est en effet pas le grand patron du côté des Merengue, alors qu’il l’était clairement au PSG jusqu’à la saison dernière.

Coup dur au Real Madrid, le verdict est tombé https://t.co/5F4SGaaAJb pic.twitter.com/RjNwkYOAp1 — le10sport (@le10sport) October 23, 2024

« Aujourd’hui, Vini a encore une fois démontré qu’il est un joueur extraordinaire »

C’est surtout parce qu’à côté de lui il y a un Vinicius Jr qui marche sur l’eau et qui a encore éclipsé Kylian Mbappé ce mardi, lors du match entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund. « Aujourd’hui, Vini a encore une fois démontré qu’il est un joueur extraordinaire. Cette capacité à répéter ce niveau de performance, il n’y a personne d’autre comme lui dans le monde » s’est félicité Lucas Vazquez après la rencontre, sur les canaux officiels du club.

« Sa prestation en deuxième mi-temps mérite à elle seule le Ballon d’Or »

« Il a démontré une fois de plus qu’il est le meilleur. Sa prestation en deuxième mi-temps mérite à elle seule le Ballon d’Or » a poursuivi l’Espagnol, auteur du deuxième but d’une rencontre surtout marquée par le triplé de l’international brésilien du Real Madrid. « Il le prouve depuis longtemps et je suis heureux pour lui. Je lui ai dit qu'il était le Ballon d'Or après chaque but de ce soir ».