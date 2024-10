Transferts : Le PSG au coeur d’une grosse bataille à 100M€ ?

Pierrick Levallet

Le PSG préparerait déjà son recrutement pour l’été prochain. Le club de la capitale serait notamment à la recherche d’un nouveau joueur offensif pour remplacer Kylian Mbappé, parti libre au Real Madrid. Les dirigeants parisiens penseraient donc toujours à Khvicha Kvaratskhelia. Mais la concurrence promet d’être rude pour la star du Napoli.

Alors que la saison a débuté depuis quelques semaines maintenant, le PSG commence à montrer certaines lacunes. Le club de la capitale éprouve notamment des difficultés dans la finition des actions, et le match contre le PSV Eindhoven ce mardi soir (1-1) en a été le parfait exemple. L’absence de Kylian Mbappé, parti libre au Real Madrid, se fait de plus en plus sentir.

Le PSG garde encore un oeil sur Kvaratskhelia

De ce fait, le PSG explorerait quelques pistes sur le mercato. Les Rouge-et-Bleu chercheraient toujours un ailier gauche, à l’instar de cet été comme Le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Et dans cette optique, la formation parisienne aurait encore des vues sur Khvicha Kvaratskhelia. Le Napoli évalue son transfert à 100M€.

Plusieurs clubs se tiennent aussi à l'affût

Mais la concurrence promet d’être rude pour la star géorgienne. D’après les informations de TeamTALK, le FC Barcelone serait intéressé par les services de Khvicha Kvaratskhelia. Il en serait de même pour Liverpool, même si les Reds n’en ont pas fait une priorité pour le moment. Un certain nombre d’autres clubs seraient sur le coup. Le PSG est prévenu. Il va falloir jouer des coudes pour l’ailier de 23 ans. À suivre...