Révolution au PSG, les gros changements ne passent pas !

L’année dernière, le PSG a entamé une révolution avec les départs de Sergio Ramos, Marco Verratti, Neymar ou encore Lionel Messi, avant celui de Kylian Mbappé cet été, tout en recrutant dans le même temps des joueurs plus discrets capables de se fondre dans le collectif. Un changement de stratégie qui a des conséquences aux yeux du journaliste Laurent Perrin.

Après sa volonté de miser sur les plus gros noms de la discipline, avec les recrutements de Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Angel Di Maria, Neymar, Sergio Ramos ou encore Lionel Messi, le PSG a changé de projet l’année dernière. L’arrivée de Luis Enrique a coïncidé avec le départ des gros noms de l’effectif et l’arrivée de jeunes joueurs à fort potentiel. Cet été encore, alors que Kylian Mbappé a plié bagage, Désiré Doué fut le seul renfort offensif bouclé par Luis Campos. Un changement de stratégie qui se fait ressentir dans les résultats.

PSG : Luis Enrique bientôt face à un casse-tête ? https://t.co/FSyLhfPpGk pic.twitter.com/JoyZ8XjNGN — le10sport (@le10sport) October 23, 2024

« Ce PSG ne fait plus peur »

Au lendemain du nul concédé par le PSG sur la pelouse du Parc des Princes contre le PSV Eindhoven (1-1), Laurent Perrin, chef de service sports au Parisien, estime que le club de la capitale n’est plus aussi armé que par le passé. « Il manque un grand buteur et sans doute, aussi, un grand leader. Ce que Marquinhos n’incarne pas malgré toute son aura. Rappelez-vous de la première période QSI : Ibrahimovic, Thiago Motta, Thiago Silva… Ils étaient des leaders et imposaient la crainte et le respect aux adversaires. Ce PSG ne fait plus peur », a-t-il répondu à un internaute.

« Paris a changé de statut »

« Les adversaires savent que c’est une équipe difficile à jouer, mais ils n’ont plus peur, poursuit Laurent Perrin. Même en Ligue 1, depuis la saison dernière, plus personne ne craint Paris et tout le monde sait qu’un coup est possible. Paris a changé de statut. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’a pas le droit d’avoir de grandes ambitions. Mais les temps ont changé et désormais, tout sera plus compliqué. »