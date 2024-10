PSG : Un cadre du vestiaire dévoile une confidence avec Luis Enrique

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi soir, le PSG a concédé le match nul face au PSV Eindhoven en Ligue des Champions (1-1). Mais le score aurait pu être encore plus corsé pour les Parisiens, qui ont pu compter sur un sauvetage exceptionnel de Marquinhos en deuxième période. Après la rencontre, le Brésilien a affirmé que Luis Enrique lui donnait une motivation de guerrier.

Le PSG dans l’embarras. Après une victoire poussive face à Gérone (1-0) et un revers contre Arsenal (2-0), le club parisien avait l’occasion de se mettre en meilleure posture en cas de victoire contre le PSV Eindhoven ce mardi soir au Parc des Princes. Malgré un début de match véritablement réussi, les hommes de Luis Enrique n’ont pas su concrétiser leurs actions, et ont subi l’ouverture du score des Hollandais, par l’intermédiaire de Noa Lang.

Marquinhos auteur d’un sauvetage miraculeux

Si Achraf Hakimi a ensuite permis au PSG de revenir au score, les hommes de Luis Enrique n’ont pas suffisamment poussé pour aller chercher les trois points. Mais la déconvenue aurait pu être encore plus importante pour les Parisiens, qui sur un contre et une intervention ratée de Nuno Mendes, se sont retrouvés en situation de deux contre un, où Gianluigi Donnarumma semblait dépassé. C’était sans compter sans un retour salvateur de Marquinhos, qui a ensuite sorti le ballon en corner.

« C’est ce que me demande le coach »

Après la rencontre, le capitaine du PSG est revenu sur ce geste défensif de grande classe auprès de Canal +, et a rendu hommage à Luis Enrique : « Mon sauvetage ? C’est ma mentalité. C’est ce que me demande le coach. On est là, on va jouer pendant 90 minutes, même 100 minutes s’il le faut. Ce sont des petits détails qui ont fait des différences dans le résultat d’un match. On est là pour ça, c’est ce que l’on aime faire. C’est ma passion de défendre et d’aider mes coéquipiers, de défendre mon but. C’est des choses importantes, mais je voulais vraiment que mon équipe ressorte avec les trois points ce soir pour que je sois heureux, même si j’ai sauvé un but. Le match nul, il est quand même important parce que cela aurait pu être une défaite. Mais ce sont des choses dans un match. Le contexte, à la maison, avec nos supporters, ce que l’on a montré aujourd’hui, je voulais vraiment la victoire pour que je puisse rentrer content à la maison ».