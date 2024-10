«Trahi» par Mbappé, le PSG tient sa vengeance !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours engagé dans un litige avec le PSG auquel il réclame 55M€, le club de la capitale ne compte rien lâcher et semble prêt à tout pour prouver que Kylian Mbappé avait bien renoncé à certains primes. Nasser Al-Khelaïfi, qui s'est senti trahi par l'attaquant français, ira jusqu'au bout des démarches pour obtenir gain de cause et donc se venger.

Alors qu'il a décidé de ne pas prolonger son contrat, Kylian Mbappé réclame désormais 55M€ au PSG. Une somme qui correspond à différentes primes qui ne lui ont pas été versées par le club de la capitale qui se défend en assurant que le joueur avait renoncé à ses primes au terme d'un accord durant l'été 2023. Selon Laurent Perrin, journaliste du Parisien, Nasser Al-Khelaïfi fait d'ailleurs de ce litige une affaire personnelle.

«Nasser Al-Khelaïfi estime avoir été trahi par Mbappé»

« Quand on en parle avec des gens du club, ils assurent qu'ils ont des arguments pour prouver que Mbappé s'était engagé à prolonger et que cette parole peut être prise en compte par le tribunal des prud'hommes (puisqu'il ne fait aucun doute que cela se terminera devant les prud'hommes) », explique-t-il au cours d'un Questions/réponses organisé sur le site du Parisien, avant de poursuivre.

«Le PSG ira au bout des recours»

« Derrière ce litige juridique se cache aussi une énorme bataille d'ego. Nasser Al-Khelaïfi estime avoir été trahi par Mbappé qui lui aurait promis de prolonger afin que le PSG touche de l'argent sur son transfert. Les choses ne se sont pas passées ainsi, pour différentes raisons. Mais à la demande de Nasser, le PSG ira au bout des recours », ajoute Laurent Perrin.