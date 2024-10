Real Madrid : Ronaldo, Messi… Grosse punchline sur Kylian Mbappé !

Axel Cornic

Le Real Madrid a largement gagné face au Borussia Dortmund ce mardi (5-2), mais pas vraiment grâce à Kylian Mbappé. Titulaire lors de ce match de Ligue des Champions, l’ancien du Paris Saint-Germain n’affiche toujours pas son meilleur niveau avec les Merengue et les premières critiques commencent à arriver de l’autre côté des Pyrénées.

A Madrid, on s’attendait sûrement à autre chose. Attendu depuis des années, Kylian Mbappé a raté ses débuts sous le maillot du Real Madrid et les récentes affaires extra-sportives n’ont évidemment pas aidé à arrondir les angles. Surtout qu’à ses côtés il a un Vinicius Jr qui cartonne et qui l’éclipse régulièrement, en Liga comme en Ligue des Champions.

Mercato - Real Madrid : Vinicius Jr scelle son avenir en direct ! https://t.co/X1faH86cqQ pic.twitter.com/yCoDbKO85t — le10sport (@le10sport) October 23, 2024

« Si Mbappé comme 007, il a le permis de ne pas courir »

Forcément, ça commence à grincer des dents autour du Real Madrid, surtout avec Kylian Mbappé qui ne fait pas forcément les efforts défensif pour aider l’équipe, à défait de marquer des buts. « Si Mbappé marquait 40 buts et se montrait super décisif, il serait comme 007, avec le permis de ne pas courir » a déclaré l’ancien madrilène Alvaro Benito, d’après Mundo Deportivo.

« S’il est décisif personne ne dira rien »

« C’est comme Rolando Nazario ou Lionel Messi, qui, pendant certaines périodes de la saison, ont sauvé tous les points possibles pour rester frais » a poursuivi Benito, comparant Kylian Mbappé à deux énormes stars qui ont marqué le football espagnol de leur empreinte. « Ce n'est pas nouveau dans football. S’il est décisif personne ne dira rien ».