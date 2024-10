«Adoubé» au Real Madrid, Mbappé est prévenu !

Jean de Teyssière

Le Real Madrid accueillera ce samedi soir le FC Barcelone pour le match le plus attendu de l’année. Dans un stade Santiago Bernabeu qui promet d’être plein à craquer, il sera l’heure pour Kylian Mbappé de commencer à écrire sa légende. Car en Espagne, tout le monde est de concert pour dire qu’il ne deviendra une star qu’en étant décisif dans ce match.

Avec le PSG, Kylian Mbappé a affronté à quatre reprises le FC Barcelone. Avec un bilan positif puisqu’il a scoré à six reprises. On se souvient notamment de son triplé au Camp Nou en 2021 et de son doublé la saison dernière. Mais avec le Real Madrid, ce sera une autre paire de manches.

«Un but contre le Barça te convertis en idole»

Dans les colonnes de L’Équipe, le journaliste pour la radio espagnole Onda Cero, Fernando Burgos, raconte : « Un but décisif contre le Barça vaut bien plus qu'un quintuplé contre une équipe lambda. Tu te convertis automatiquement en idole. Ça peut être un point d'inflexion. Cristiano Ronaldo et Karim Benzema ont eu du mal au départ parce qu'ils jouaient une très grande équipe du Barça. Et il faut assimiler ce qu'est un Clasico. L'expérience est fondamentale. »

Bellingham adoubé grâce au Clasico

Le journaliste se souvient ensuite de la performance XXL de Jude Bellingham la saison dernière : « Des 23 buts de Bellingham, les seuls dont les supporters se souviennent, ce sont ceux contre le Barça. Grâce à ça, il a été directement adoubé. »