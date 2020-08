Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Raiola aux commandes de l’opération Pogba ?

Publié le 20 août 2020 à 22h00 par A.C.

Mino Raiola, agent de Paul Pogba, pourrait boucler un très gros coup au cours de ce mercato estival.

Comme l’été dernier, Paul Pogba pourrait quitter Manchester United, puisque son contrat se termine en juin 2021. Pourtant, Sky Sports a annoncé que le Français pourrait finalement prolonger avec son club. Ni le Real Madrid ni la Juventus ne semblent en effet avoir concrètement lancé ce dossier et Pogba comme Manchester United pourraient donc opter pour un nouveau contrat. La presse italienne annonce toutefois que la Juve n’aurait pas dit son dernier mot. Avec l’arrivée d’Andrea Pirlo, ancien coéquipier et mentor de Pogba, ce dossier semble avoir pris une autre tournure à Turin...

Raiola prêt à prendre l’avenir de Pogba en main