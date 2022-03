Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pep Guardiola va jouer un sale tour à Carlo Ancelotti !

Publié le 5 mars 2022 à 7h00 par Th.B.

Intéressé par le profil de Bernardo Silva qui pourrait être une plus-value pour son effectif au Real Madrid, Carlo Ancelotti devrait essuyer un échec puisque Pep Guardiola et Manchester City compteraient prolonger le contrat du Portugais.

Comme Raheem Sterling l’a vécu en début de saison avant de retrouver un rôle important dans le onze de départ de Pep Guardiola, Bernardo Silva a lui aussi connu un passage à vide au niveau de son temps de jeu à Manchester City en 2020 et début 2021. Moins utilisé par l’entraîneur espagnol, et traversant une période personnelle compliquée loin de sa famille à compter du premier confinement dû au Covid-19, Bernardo Silva a songé à quitter Manchester City à la dernière intersaison selon ses propres dires à The Times ces dernières heures. « J'ai discuté avec le club parce que je n'étais pas heureux de ma vie ici et que je voulais me rapprocher de ma famille ». Cependant, Silva est finalement resté à Manchester City et devrait à nouveau se réunir autour d’une table avec ses dirigeants en toute fin de saison pour évoquer la suite des opérations alors qu’en parallèle, le Real Madrid de Carlo Ancelotti en pincerait pour le profil de l’ancien milieu offensif de l’AS Monaco.

Manchester City veut prolonger Bernardo Silva !