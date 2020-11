Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Paul Pogba se lâche sur sa situation !

Publié le 15 novembre 2020 à 22h00 par B.C.

Alors que la piste Paul Pogba pourrait être réactivée à l'avenir par le Real Madrid, l'international français s'est prononcé sur les difficultés rencontrées à Manchester United.

Entre Paul Pogba et le Real Madrid, c'est une longue histoire qui n'a pourtant jamais débuté. L'international français est l'une des priorités de Zinedine Zidane depuis sa prise de fonction chez les Merengue, mais le champion du monde 1998 n'est jamais parvenu à parvenir à ses fins. Pourtant, Pogba se verrait bien évoluer au Real Madrid, et d'après les informations divulguées par AS le 8 novembre dernier, le milieu de terrain n'aurait pas perdu espoir. D'ailleurs, le média ibérique annonçait que Florentino Pérez pourrait également se laisser tenter par Paul Pogba, qui ne devrait pas être retenu par les Red Devils l'été prochain. Il faut dire que sa situation est compliquée du côté d'Old Trafford puisque le joueur est souvent remplaçant depuis quelques semaines.

« C’est une période que je ne connaissais pas dans ma carrière »