Mercato - PSG : Le Barça pourrait laisser le champ libre à Leonardo dans ce dossier XXL !

Publié le 15 novembre 2020 à 20h45 par D.M.

Les plus grands clubs européens auraient coché le nom de David Alaba en vue des prochaines sessions de transferts. Le FC Barcelone ferait partie des prétendants, mais ne serait pas en bonne position dans ce dossier.

David Alaba, sous contrat jusqu'en juin 2021, a de grandes chances de quitter le Bayern Munich dans les prochains mois. Comme l’a indiqué le président du club allemand Herbert Hainer, les négociations pour prolonger le bail du défenseur sont dans l'impasse. Ainsi, l’entourage de l’international autrichien s’activerait en coulisses afin de lui trouver un point de chute. Tuttosport a indiqué que son agent Pini Zahavi aurait rencontré le directeur sportif de la Juventus Fabio Paratici afin d'évoquer une possible arrivée à Turin. Mais rien n’est encore joué dans ce dossier puisqu’ AS a révélé que David Alaba serait la priorité du Real Madrid si Sergio Ramos venait à quitter la Casa Blanca . Quant au PSG et à Manchester City, ils resteraient en embuscade.

Le Barça trop limité pour s’offrir Alaba