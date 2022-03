Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouveau rebondissement dans le feuilleton Hazard !

Publié le 20 mars 2022 à 22h00 par Th.B.

Bien que son nom revienne avec insistance du côté d’Arsenal, de Chelsea ou encore de Newcastle, Eden Hazard n’aurait pas de réelle possibilité en Angleterre s’il venait à quitter le Real Madrid à l’intersaison.

Recruté à l’été 2019 en provenance de Chelsea, Eden Hazard n’est jamais parvenu à afficher son niveau de l’époque lorsqu’il faisait les beaux jours des Blues . En effet, l’international belge aurait a voyagé entre l’infirmerie et plus récemment le banc de touche puisqu’aux yeux de l’entraîneur Carlo Ancelotti, d’autres options offensives lui sont plus intéressantes pour son projet de jeu. De quoi permettre à différents médias de spéculer sur l’avenir d’Hazard bien que son contrat au Real Madrid court jusqu’en juin 2024. Un retour en Angleterre serait une possibilité selon Foot Mercato.

Pas d’ouverture concrète en Angleterre pour Hazard…