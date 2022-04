Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Milan AC, retraite… Ancelotti vide son sac pour son avenir !

Publié le 18 avril 2022 à 19h30 par La rédaction mis à jour le 18 avril 2022 à 19h31

Revenu au Real Madrid l’été dernier, Carlo Ancelotti vit une très belle saison. L’entraîneur italien s’est confié sur sa fierté de diriger le club madrilène et sur un potentiel retour… au Milan AC.

Après le départ de Zinédine Zidane l’été dernier, le Real Madrid devait repartir de zéro. Plusieurs entraîneurs ont été sondés mais c’est finalement Carlo Ancelotti qui a été choisi. Sept années après son départ du club madrilène, le technicien italien a fait son grand retour sur le banc du Real. Après une expérience plutôt convaincante à Everton, Ancelotti souhaitait retrouver un club qui joue l'Europe. Et pour le moment, difficile d’imaginer une meilleure saison pour l’ancien entraîneur du PSG. Leader de la Liga, qualifié en demi-finale de Ligue des Champions, vainqueur de la Supercoupe d’Espagne, le Real Madrid voit la vie en rose. Mais Carlo Ancelotti connaît la maison. Entre la défaite au Parc des Princes (1-0) et la déculottée reçue à domicile contre le FC Barcelone (0-4), l’Italien a eu le temps de voir son avenir être remis en question. Goal expliquait notamment qu’en cas de non qualification dans le dernier carré de C1, Carlo Ancelotti pourrait ne plus être sur le banc la saison prochaine. Une idée lointaine désormais. Après la victoire retentissante à Séville dans les dernières minutes (2-3), le Real Madrid a fait un grand pas vers le titre. Au lendemain de ce succès, Carlo Ancelotti s’est félicité d’être à la tête de cette équipe. « Je peux dire que je suis un entraîneur chanceux. J'entraîne une équipe avec laquelle je me sens très identifié et cela me donne beaucoup satisfaction. Un club très bien organisé. Je suis celui qui doit remercier le Real Madrid de m'avoir donné l'opportunité d'entraîner à nouveau cette équipe », se réjouit le coach italien au micro de Radio Rai .

«J'en parlerai le jour où je quitterai le Real Madrid»