Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez a déjà tranché pour cette pépite espagnole !

Jeune espoir du Real Madrid, Miguel Gutiérrez susciterait quelques convoitises dans ce marché des transferts. Cependant, le club merengue n'aurait pas l'intention de le laisser partir.

Il n'a que 19 ans mais son talent saute déjà aux yeux des observateurs. Miguel Gutiérrez est l'un des espoirs du football espagnol et du Real Madrid. Après une saison 2020-2021 où il est apparu à 6 reprises en Liga, pour une première passe décisive, le latéral gauche souhaite désormais se faire une place dans l'équipe première. Un challenge relevé, car Miguel Gutiérrez doit faire avec la concurrence de Marcelo, Ferland Mendy voire David Alaba, capable d'évoluer à gauche.

Le Real retient son joueur