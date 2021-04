Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gros retournement de situation pour un indésirable ?

Publié le 18 avril 2021 à 1h00 par La rédaction

En difficulté depuis son arrivée au Real Madrid en 2019, Eder Militao aurait fait changer les regards sur lui en quelques semaines. Le club merengue lui imagine un avenir en sein de son institution.

S’il y a bien un joueur qu’on attendait plus au Real Madrid, c’est bien Eder Militao. Peu de monde croyait encore en lui, mais il a montré sur les derniers matchs face à Liverpool et au FC Barcelone qu’il faudrait compter sur lui dans les années à venir. Titulaire lors des quatre derniers matchs grâce aux absences de Raphaël Varane et Sergio Ramos, le Brésilien a su saisir sa chance.

Deux semaines pour renverser l’opinion