Mercato - Real Madrid : Un feuilleton à 80M€ enfin bouclé ?

Publié le 24 août 2020 à 15h00 par La rédaction

Courtisé par le Real Madrid ou encore Chelsea, Kai Havertz devrait quitter le Bayer Leverkusen cet été, le club allemand ayant manqué sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Et ce dossier pourrait être enfin bouclé…

Zinedine Zidane aurait été devancé dans le dossier Kai Havertz. Sur la piste de l’international allemand depuis de nombreux mois, le Real Madrid pourrait être contraint d’abandonner un éventuel transfert du joueur de la Mannschaft. Le milieu offensif devrait quitter le Bayer Leverkusen cet été, le club allemand ayant raté la qualification en Ligue des Champions après une 5e place en Bundesliga. Et Havertz aurait trouvé un accord avec un de ses courtisans…

Un accord trouvé avec Chelsea ?