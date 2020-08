Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une star du Barça poussée vers la sortie ?

Publié le 24 août 2020 à 14h00 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2021, Luis Suarez veut rester au FC Barcelone, mais l’attaquant et le club blaugrana ne semblent pas sur la même longueur d’onde.

Un temps indiscutable au FC Barcelone, Luis Suarez semblerait avoir perdu son totem d’immunité depuis le restart. Ces dernières semaines, le Barça a laissé filer sa chance de remporter un troisième titre de champion consécutif au détriment du Real Madrid et s’est fait humilier par le Bayern Munich (8-2) en quart de finale de Ligue des champions, qui a fini par soulever sa sixième C1 dimanche soir. Luis Suarez n’est pas parvenu à tirer son épingle du jeu et à permettre au FC Barcelone d’espérer que ce soit en Liga ou en Ligue des champions. Indirectement pointé du doigt par Ronald Koeman lors de sa présentation en tant que nouvel entraîneur, Suarez pourrait être amené à aller voir ailleurs alors qu’il ne lui reste plus qu’une année de contrat. Pour El Pais , l’Uruguayen assurait dernièrement que personne ne lui avait encore dit qu’il n’était plus désiré en Catalogne. Mais la donne pourrait rapidement changer.

Le Barça prévoirait de dire à Suarez qu’il n’entrait plus dans ses plans