Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Haaland fait une énorme demande à Florentino Pérez !

Publié le 24 mars 2021 à 22h00 par T.M.

L’avenir que l’avenir d’Erling Braut Haaland pourrait bien s’écrire au Real Madrid, le Norvégien poserait toutefois certaines conditions.

Aujourd’hui au Borussia Dortmund et sous contrat jusqu’en 2024, Erling Braut Haaland pourrait toutefois rapidement quitter la Ruhr. En effet, à 20 ans, le Norvégien est, avec Kylian Mbappé, le joueur le plus courtisé du moment. Et c’est notamment du côté du Real Madrid que son nom revient avec insistance. Florentino Pérez rêverait notamment d’associer Haaland à l’actuel attaquant du PSG. Alors que cela discuterait en coulisse, le Real Madrid aurait visiblement reçu certaines demandes de la part de l’entourage du Norvégien.

Odegaard, la clé ?