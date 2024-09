Mercato - Real Madrid : L’aveu du vestiaire sur Mbappé !

Thomas Bourseau

Arrivé au Real Madrid avec l’étiquette de champion du monde et de meilleur buteur de l’histoire du PSG, Kylian Mbappé a été immédiatement intégré à la ligne de l’attaque du Real Madrid. Néanmoins, avec la perte de Toni Kroos au milieu de terrain notamment, le capitaine Dani Carvajal a reconnu qu’il va falloir du temps pour que l’équipe se reconstruise avec Mbappé.

Kylian Mbappé a intégré une armada offensive qui faisait déjà peur en Europe la saison passée. Aux côtés de Jude Bellingham, Vinicius Jr et Rodrygo Goes, le capitaine de l’équipe de France pourrait aider le Real Madrid à conserver son titre en Ligue des champions.

«Avec l'arrivée de Kylian, l'entraîneur doit s'adapter»

Mais pour ce faire, il faudra que ses deux compères d’attaque brésiliens que sont Vinicius Jr et Rodrygo Goes, parviennent à trouver une véritable entente tactique et une osmose collective avec Kylian Mbappé et le reste du onze de départ de Carlo Ancelotti selon Dani Carvajal pour The Athletic. « C'est un changement important après le départ de Toni Kroos, Nacho et Joselu. Avec l'arrivée de Kylian, l'entraîneur doit s'adapter à tous les grands joueurs que nous avons ».

«Nous avons manqué de continuité dans notre jeu, mais nous allons y arriver»

Le capitaine du Real Madrid a totalement foi en Carlo Ancelotti pour qu’il puisse « assembler toutes les pièces du puzzle ». « À Majorque et à Las Palmas (matches nuls 1-1 le mois dernier), nous avons manqué de continuité dans notre jeu, mais nous allons y arriver. L'autre jour, contre le Real Betis (victoire 2-0), l'équipe a montré de bons signes, nous avons joué un match assez complet et à partir de maintenant, après la pause internationale, nous allons assembler toutes les pièces du puzzle ».