Mercato - Real Madrid : Il vide son sac après son transfert

Amadou Diawara

Formé au Real Madrid, Nacho va se lancer un tout nouveau défi en Arabie Saoudite. Après avoir passé près de 24 années à la Maison-Blanche, le défenseur de 34 ans défendra les couleurs d'Al-Qadsiah à la reprise. Alors que le Real Madrid lui a rendu hommage ce mercredi, Nacho a fait passer un message très fort.

Nacho n'avait connu que le Real Madrid. Et pourtant, le défenseur de 34 ans va finir sa carrière ailleurs. En fin de contrat le 30 juin 2024, Nacho a décidé de s'engager librement et gratuitement en faveur d'Al-Qadsiah en Arabie Saoudite. Alors que le champion d'Europe espagnol a joué près de 24 ans sous les couleurs du Real Madrid, une cérémonie a été organisée ce mercredi à Valdebebas, et ce, pour lui rendre hommage.

«Je m'en vais avec la conscience tranquille»

Dans une vidéo publiée par le Real Madrid, Nacho a vidé son sac avant de défendre les couleurs d'Al-Qadsiah. « (Avale sa salive) Je ne sais pas si je vais pleurer maintenant, devant les médias... Bonjour à tous. En premier lieu, je veux remercier tout le monde. Je pourrais raconter des anecdotes, du vécu... mais je dois d'abord dire merci. Ici, on m'a enseigné à gagner, à perdre, à souffrir, à se battre avec détermination. C'est avec cette même détermination que j'ai défendu ce club, sur et en dehors du terrain. Il est tout pour moi. Ça fait quasiment 24 ans que je suis ici, que je m'entraîne, que je joue (ndlr : quelques larmes s'échappent). Imaginez ce que ça signifie pour moi que de commencer la saison en tant que capitaine du club qui a gagné 15 Ligues des Champions. Mais aujourd'hui, je m'en vais avec la conscience tranquille. Cette fin est plus belle que ce que je pouvais imaginer. Je pars en tant que capitaine de mon club, en ayant été important. J'ai besoin d'une nouvelle expérience, c'était le bon moment. Je l'étais, je le suis et je serai heureux. Merci aux fans du Real, je me sens comme étant le Canterano le plus chanceux », a développé l'ancien capitaine du Real Madrid, avant d'en rajouter une couche.

«C'était le bon moment»

« Président, merci de m'avoir compris et de m'avoir aidé dans ma carrière. Merci à José Angel de m'avoir attendu. Merci au mister (Carlo Ancelotti) pour sa confiance. Coéquipiers, vous êtes les meilleurs. Vous m'avez rendu meilleur. Je vous souhaite bonne chance pour la suite, qui sera magnifique, assurément. Et je veux envoyer un message à tous ceux qui m'ont aidé : staff, médecins, employés du club... Un grand merci. Pour terminer, je ne demande qu'une seule chose : qu'on se souvienne de moi comme un Canterano qui a tout donné pour son club. À partir de maintenant, je vais célébrer chaque but et chaque succès de cette famille. Hala Madrid », a conclu Nacho dans des propos rapportés par Real France.