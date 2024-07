Mercato - Real Madrid : Il veut tenter un improbable come-back !

La rédaction

Si Thibaut Courtois semble assuré d’être le numéro un dans les cages du Real Madrid la saison prochaine, le nom de sa doublure n’est pas encore connu. Si Andriy Lunin est aujourd’hui le second dans la hiérarchie établie par Carlo Ancelotti, l’Ukrainien pourrait être tenté par un départ. Et cette situation pourrait être bénéfique à Kepa Arrizabalaga, qui serait particulièrement tenté par un retour chez les Merengue.

Le retour de Thibaut Courtois sur les terrains semble avoir fait des dégâts. Le gardien belge, blessé la majeure partie de la saison, est revenu de sa grave blessure juste avant la finale de la Ligue des Champions, reprenant la place d'Andriy Lunin dans les buts. Malgré de bonnes performances tout au long du dernier exercice, l’Ukrainien est presque assuré de rester assis sur le banc de touche l’an prochain, ce qui, d’après les dernières rumeurs, le pousserait à un départ. Une situation qui pourrait provoquer le retour de Kepa Arrizabalaga, qui serait enchanté par un retour au Santiago Bernabéu.

Kepa voudrait revenir au Real

D’après les informations de Marca, Kepa Arrizabalaga aurait pour objectif de revenir au Real Madrid. Le média espagnol explique que tout son entourage serait au courant de cette volonté, à tel point que le portier aurait décliné une offre venue d’Arabie saoudite, attendant de voir si un come-back chez les Champions d’Europe était possible.

Le départ de Lunin se rapproche

Toujours selon Marca, un départ d'Andriy Lunin serait de plus en plus probable. L’Ukrainien avait déjà laissé planer le doute sur son futur dans un entretien pour le média, et cette fois-ci, le quotidien affirme même que le Real Madrid demanderait 30M€ pour son gardien de but.