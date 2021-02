Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce témoignage de taille sur la situation de Bale !

Publié le 10 février 2021 à 1h00 par D.M.

Ancien sélectionneur du Pays de Galles, Chris Coleman est revenu sur la mauvaise passe traversée par Gareth Bale à Tottenham.

Au Real Madrid, Gareth Bale était devenu un fardeau pour Zinédine Zidane, qui avait tout fait lors du dernier mercato estival pour se débarrasser de lui. Finalement, le club espagnol a réussi à se séparer de l’attaquant gallois en le prêtant jusqu’à la fin de la saison à Tottenham. En manque de temps de jeu au Real Madrid, le joueur espérait retrouver son niveau en Premier League, mais José Mourinho n’est toujours pas convaincu par ses prestations. L’entraîneur des Spurs aurait même décidé de ne pas conserver Bale la saison prochaine et un retour au Real Madrid est évoqué par la presse espagnole.

« Il est trop tôt pour dire que Bale est fini »