Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La confiance règne au Barça pour Lionel Messi !

Publié le 9 février 2021 à 22h30 par D.M.

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Toni Freixa est certain que Lionel Messi restera en Catalogne.

Ça s’agite autour de Lionel Messi. Les rumeurs sur l’avenir de l’Argentin se multiplient, alors que le PSG et Manchester City continueraient d'observer la situation de l'attaquant. La Pulga voit son contrat avec le FC Barcelone arriver à son terme à la fin de la saison et voudrait attendre le résultat des prochaines élections présidentielles avant de trancher et décider s’il prolonge, ou pas, son aventure en Catalogne. L’un des candidats à la présidence a d’ailleurs évoqué l’avenir de Lionel Messi.

« Je pense que Messi ne quittera jamais le Barça »