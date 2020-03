Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez pourrait bien avoir trouvé son nouvel attaquant !

Publié le 9 mars 2020 à 6h30 par Th.B.

Alors qu’il chercherait un attaquant capable d’imposer une concurrence à Karim Benzema au Real Madrid, Florentino Pérez pourrait avoir une ouverture avec Sergio Aguero. Manchester City compterait le laisser partir à une condition.

Pour ne pas avoir respecté les règlement du Fair-Play financier, Manchester City a été exclu des deux prochaines campagnes européennes par l’UEFA. Souhaitant contester la décision de l’institution européenne, les dirigeants des Citizens ont fait appel auprès du Tribunal du Sport . En attendant le verdict du TAS, les rumeurs fusent concernant l’avenir de Pep Guardiola et de certaines stars de Manchester City. Cependant, les Skyblues compteraient conserver son groupe intact, mais ferait une exception pour Sergio Aguero.

Sergio Aguero vers le Real Madrid grâce à l’UEFA ?