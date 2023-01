Mercato - Real Madrid : Eden Hazard va être mis à la porte

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Auteur d’une nouvelle prestation décevante en Coupe d’Espagne, Eden Hazard semble avoir scellé son sort au Real Madrid. Plus personne ne croirait en lui en interne malgré sa bonne attitude. Le club madrilène espère s’en séparer dès le prochain mercato estival, lui qui avait été acheté pour un montant avoisinant les 100M€.

Lorsqu’il a signé au Real Madrid, Eden Hazard était attendu comme le successeur de Cristiano Ronaldo. L’ex international belge n’aura jamais été en mesure de s’approcher de son niveau. Miné par les blessures, Hazard a fini par s’asseoir sur le banc de touche puisque Vinicius Junior a explosé dans le même temps.

Hazard est en perte de vitesse

Même s’il est un peu moins embêté par son physique ces derniers temps, Eden Hazard ne retrouve plus son niveau d’antan. Sa prestation en Coupe d’Espagne où il n’a pas tenté un seul dribble en dit long sur sa perte de confiance.

Plus personne ne croit en lui