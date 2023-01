Mercato : Clause, Newcastle... Les réponses du clan Cristiano Ronaldo

La rédaction

Présenté ce mardi en Arabie Saoudite devant une foule de 30 000 personnes en délire dans le Mrsool Park, Cristiano Ronaldo déchaine les passions depuis son surprenant transfert chez Al Nassr. Mais alors que le Portugais vient à peine d'arriver, son avenir fait déjà parler. Une clause prévoirait un possible futur départ vers Newcastle. Des réponses ont alors été demandées au clan Cristiano Ronaldo.

200M€ par an, un contrat jusqu’en 2025... Et une clause lui permettant de rejoindre Newcastle ? Depuis plusieurs jours, le monde a les yeux tournés vers Cristiano Ronaldo et l’Arabie Saoudite. Les rumeurs apparaissent donc déjà sur l'avenir du Portugais et des réponses sont également apportées. Interrogé sur cette fameuse clause sur Caught Offside , Fabrizio Romano, journaliste mercato, a rapporté les réponses du clan Cristiano Ronaldo.

« Je ne peux pas le confirmer »

Pourrait-on alors voir Cristiano Ronaldo rejoindre plus tard Newcastle ? Fabrizio Romano a expliqué : « Aucune personne proche de Ronaldo ne veut confirmer la clause pour les clubs européens ou Newcastle, donc pour le moment il n'y a pas de confirmation. »

Mercato : Les incroyables annonces sur l'opération Cristiano Ronaldo https://t.co/ZbyP9Z3wY7 pic.twitter.com/KtnwlEKYiz — le10sport (@le10sport) January 4, 2023

Un CR7 revigoré

Clause ou pas, la star portugaise revit depuis son arrivée dans le club d'Al Nassr en Arabie Saoudite. Toutes ces rumeurs ne l’empêchent pas d’être heureux, adulé et de refouler les pelouses. Choses qui lui manquaient fortement après son début de saison compliqué avec Manchester United, puis avec le Portugal lors de la Coupe du Monde 2022.