Mercato - Real Madrid : Cristiano Ronaldo va relancer les débats pour Haaland !

Publié le 18 mars 2021 à 0h30 par A.C.

Le départ de Cristiano Ronaldo de la Juventus pourrait avoir des grosses répercussions sur le marché.

Arrivé en 2018, Cristiano Ronaldo n’a toujours pas réussi à ramener la Ligue des Champions à la Juventus. Face au FC Porto, il a connu son troisième échec en trois ans et en Italie, on estime que l’heure est venue pour les deux parties de se séparer. Mais à 36 ans, Cristiano Ronaldo souhaite toujours évoluer au plus haut niveau en Europe. Le Paris Saint-Germain se serait ainsi positionné, tout comme Manchester United et le Real Madrid, où Zinedine Zidane a récemment évoqué un retour de Cristiano Ronaldo. « C’est possible. On connaît Cristiano, le joueur qu'il est et ce qu'il a accompli ici, à Madrid. Mais c'est un joueur de la Juventus » a expliqué le coach madrilène. « J'ai fait ce que j'avais à faire avec lui et on verra ce que l'avenir nous réserve. J'ai eu la chance de l'entraîner et il est vraiment impressionnant ».

Cristiano Ronaldo peut offrir Haaland à la Juventus