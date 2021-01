Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane sait à quoi s'en tenir pour l'avenir de ce gros nom !

Publié le 25 janvier 2021 à 21h30 par D.M.

Annoncé sur le départ, Isco devrait rester au Real Madrid jusqu’à la fin de la saison afin de renforcer un milieu de terrain qui a perdu pour plusieurs semaines Federico Valverde, blessé, et Martin Odegaard, en route pour Arsenal.

Arrivé au Real Madrid en 2013, Isco semblait proche d’un départ lors de ce mercato hivernal. Le milieu de terrain de 28 ans ne fait pas partie des premiers choix de Zinédine Zidane et un transfert était à l’étude. Le Séville FC, Arsenal ou encore l'AC Milan auraient coché son nom, mais aucune de ces équipes serait passées à l’offensive dans ce dossier selon les informations d’ OK Diario . Mais alors qu’il se retrouve affaibli dans l’entrejeu, le Real Madrid aurait décidé de faire marche arrière dans le dossier Isco et de revoir sa position.

Isco au Real Madrid jusqu'à la fin de la saison ?