Mercato - Real Madrid : Coup de froid pour ce crack de Serie A !

Publié le 27 avril 2021 à 0h00 par A.C.

Révélation de la saison en Serie A avec la Fiorentina, Dušan Vlahović aurait tapé dans l’œil du Real Madrid et de nombreux clubs européens.

Avec ses 17 buts en 32 journée de Serie A, Dušan Vlahović aide la Fiorentina à ne pas sombrer. Pourtant, il pourrait bien ne pas s’éterniser en Toscane. Ses prestations ne sont pas passées inaperçues, notamment en Espagne ou en Allemagne, ou le Real Madrid et le Borussia Dortmund le suivraient de près. En Italie, les plus grands clubs du championnat semblent également être dans le coup, avec notamment la Juventus, le Milan AC et l’AS Roma.

La Fiorentina monte au créneau pour Vlahović