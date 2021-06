Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un crack d'Ancelotti sur le départ ?

Publié le 28 juin 2021 à 22h00 par La rédaction

Alors qu'aucune décision n'a encore été prise pour le poste de latéral gauche, Carlo Ancelotti se retrouve avec du monde à cette position. En plus de Ferland Mendy et de Marcelo, le jeune Miguel Gutierrez monte au sein de l'effectif madrilène. Le joueur formé au Real Madrid aurait la cote en Angleterre et plus particulièrement du côté d'Arsenal.

Florentino Pérez pourrait perdre un pur produit de la Castilla. Âgé de 19 ans, Miguel Gutierrez serait l'un des plus grands espoirs du Real Madrid. Au club depuis 2011, l'Espagnol a fait ses débuts cette saison avec l'équipe professionnelle madrilène. Zinedine Zidane a fait appel à six reprises au latéral gauche la saison dernière. Malgré un faible temps de jeu en Liga, Gutierrez aurait déjà suscité l'intérêt d'un gros nom en Premier League.

Arsenal suit la situation de Gutierrez