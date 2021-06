Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Bale tape du poing sur la table !

Publié le 28 juin 2021 à 20h30 par Th.B. mis à jour le 28 juin 2021 à 20h37

Alors que le Real Madrid pourrait se séparer de Gareth Bale cet été via un nouveau prêt à Tottenham notamment, son agent Jonathan Barnett a tenu à mettre les choses au clair au sujet de l’avenir de son client.

Le Real Madrid comptera-t-il ou non sur Gareth Bale la saison prochaine ? Alors que le contrat du Gallois ne court que jusqu’en juin 2022, il se pourrait que l’ailier du Real Madrid qui a été prêté à Tottenham pour l’intégralité de la saison rempile pour le prochain exercice dans le nord de Londres. En effet, selon Eurosport UK , Daniel Levy serait emballé par l’idée de voir Gareth Bale enflammer les travées pleines de supporters du Tottenham Hotspur Stadium la saison prochaine. Le président des Spurs aurait en effet convenu un accord avec les dirigeants du Real Madrid pour que Bale soit disponible cette saison sous les mêmes modalités que le prêt de cet exercice d’après le journaliste Dean Jones. Mais qu’en est-il vraiment ? Qu’en pense Gareth Bale ? Le joueur et son entourage ont tué tout suspense quant à un éventuel retour à Tottenham.

Pas de retour à Tottenham selon le clan Bale ?

Au micro de l’ Evening Standard, Jonathan Barnett n’y est pas allé par quatre chemins en ce qui concerne l’avenir de Gareth Bale. Alors que la presse anglaise ne cesse de l’envoyer du côté de Tottenham pour un nouveau prêt, l’agent du Gallois a tenu à nier tout supposé accord entre le Real Madrid et Tottenham pour Bale. « Comme je l’ai dit depuis le début, il n’y a pas d’option. Gareth n’a aucun accord. Il est sous contrat avec le Real. ». Et quelle est la position du Real Madrid ? À en croire les informations d’ As , Gareth Bale serait bien parti pour rester à la Casa Blanca puisque le club merengue ne voudrait pas se permettre de laisser filer un joueur de son calibre. Cependant, en raison de son salaire annuel fixé à 30M€, si une belle offre arrivait dans les bureaux de Valdabebas, le Real Madrid la prendrait en considération.

