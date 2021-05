Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La presse italienne en remet une couche sur l'avenir de Zidane !

Publié le 7 mai 2021 à 10h30 par La rédaction

À un an du terme de son contrat et suite à l'élimination du Real Madrid en demi-finale de Ligue des Champions, l'avenir de Zinédine Zidane s'annonce de plus en plus incertain au Real Madrid. Et dans cette histoire, la Juventus pourrait être la grande gagnante...

Le Real Madrid de Zinedine Zidane s'est fait sortir en demi-finale de Ligue des Champions face à Chelsea mercredi soir. Zidane s'est d'ailleurs exprimé sur son avenir après la rencontre en restant plutôt évasif quant à la suite sur le banc des Merengue. À un an du terme de son contrat, il n'est donc pas certain de rester à Madrid et bien qu'il ne soit pas poussé vers la sortie par la direction du club, l'entraineur français pourrait lui même décider de la suite de sa carrière. Un club en particulier lui ferait les yeux doux...

Un retour à la Juve pour Zizou ?