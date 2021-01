Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un club anglais prêt à ruiner tous les plans de Zidane ?

Publié le 31 janvier 2021 à 22h00 par La rédaction

Sergio Ramos étant de plus en plus proche d'un départ en fin de saison, le Real Madrid s'est lancé à la recherche d'un successeur et aurait coché le nom de Jules Koundé. C'était sans compter la volonté d'un club de Premier League d'aligner les deux défenseurs centraux.

Même si plusieurs feuilletons rythment le mercato hivernal du Real Madrid, celui de Sergio Ramos fait énormément parler. Et pour cause, le défenseur de la Casa Blanca, arrivé en 2005, pourrait faire ses valises en fin de saison, les négociations pour une prolongation étant au point mort. Sur les tablettes de plusieurs cadors européens, Sergio Ramos aurait déjà une petite préférence du côté de la Premier League. En attendant, le Real Madrid commencerait à se faire une raison et à scruter le marché à la recherche d'un successeur à Sergio Ramos. Selon The Mirror , Florentino Perez aurait ainsi coché le nom de Jules Koundé, sous contrat jusqu’en 2024 avec le Séville FC. Une piste déjà sondée l'été dernier et qui pourrait de nouveau échouer l'été prochain pour le Real Madrid, qui va devoir de nouveau batailler pour s'offrir ses services. En effet, le même club de Premier League qui souhaiterait attirer Sergio Ramos souhaiterait également s'attirer Jules Koundé.

Une charnière Koundé-Ramos à Manchester United ?