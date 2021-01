Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane va témoigner d'un retour non désiré...

Publié le 17 janvier 2021 à 23h30 par La rédaction

Prêté du côté de Tottenham, Gareth Bale peine à convaincre et pourrait bel et bien être renvoyé au Real Madrid à la fin de la saison et ce, sans plus de discussions.

La tendance se confirme, Gareth Bale ne parvient pas à se défaire de ses pépins physiques et, par conséquent, il ne s'affirme pas non plus du côté de Tottenham, où il a été envoyé en prêt dans l'espoir de se relancer. Le Real Madrid pourrait donc voir le Gallois revenir dans ses rangs à la fin de la saison, au terme de son prêt. Et ce n'est pas José Mourinho qui retiendra Gareth Bale, le Special One étant visiblement agacé par le manque de volonté de son joueur et ayant déclaré en conférence de presse : « Il n'y a pas eu une seule seconde de discussion à ce sujet. Gareth est un joueur prêté jusqu'à la fin de la saison. Nous parlons de Gareth lui-même, de Tottenham et du Real Madrid, mais je vous promets qu'il n'y a pas eu une seule seconde de discussion à ce sujet » . De quoi confirmer encore davantage l'issue de ce dossier.

« Il ne fait pas assez d’efforts »