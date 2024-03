Mercato - RC Lens : Il répond à la bombe sur son avenir !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le successeur de Jürgen Klopp pourrait se trouver dans le nord de la France. Ce vendredi, la presse anglaise a évoqué la piste menant à Franck Haise. Une reconnaissance pour le technicien, qui a pris en main le RC Lens il y a maintenant quatre ans et qui ne cesse de réaliser des miracles pour son équipe. En conférence de presse, il a évoqué son émotion.

Liverpool est à la recherche d'un entraîneur. Jürgen Klopp n'a pas attendu la fin de la saison pour annoncer qu'il quitterait les Reds . Le technicien anglais espère remporter une dernière fois le championnat avant de tirer un trait sur son aventure. Selon The Athletic , les dirigeants ont commencé à chercher son successeur et comptent s'appuyer sur les datas pour dénicher le remplaçant parfait. A ce petit jeu, Franck Haise figurerait en bonne position. Présent en conférence de presse, le coach du RC Lens a répondu à cet intérêt.

Haise réagit à l'intérêt de Liverpool

« Qu’est-ce que je peux dire? C’est bien. C’est une reconnaissance d’un travail. Un travail que je ne fais pas seul d’ailleurs. Si on parle des datas, du travail sur les datas, les résultats, les principes de jeu… C’est un travail qui est collectif, donc c’est une reconnaissance pour moi dont on peut tirer un peu de fierté et une reconnaissance du travail du club depuis quatre ans et plus. Je n’ai pas grand-chose d’autre à dire. Quatre ans ici, c'est un beau marqueur, c'est une olympiade. La durée, c'est un beau marqueur dans la vie du sport et d'un entraîneur. Je suis très content et très fier d'être toujours là » a confié Haise dans des propos rapportés par RMC Sport.

