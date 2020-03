Foot - Mercato

Mercato : Qui est cette pépite africaine pistée par Liverpool ?

Publié le 6 mars 2020 à 3h10 par La rédaction

International nigérian de 20 ans, Samuel Chukwueze réalise un très bel exercice 2019/2020 avec Villarreal. De bonnes performances qui ne laissent pas ces cadors insensibles…

Un touché de balle soyeux, une pointe de vitesse impressionnante, un sang-froid glacial devant le but : Samuel Chukwueze est un jeune espoir à surveiller. Mais ça, la planète football l’a compris. 9e du récent Trophée Kopa, qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans, Chukwueze a su se faire désirer. Auteur de 3 buts et autant de passes décisives en 25 rencontres de Liga Santander avec Villarreal, c’est surtout par ses différences et sa qualité de dribble que le Nigérian de 20 ans a su briller. Assez pour attirer de très grosses écuries…

Liverpool a tenté le coup

Jürgen Klopp a même tenté le coup pour essayer de chiper la pépite nigériane en premier. Présentant le profil parfait pour suppléer Mohamed Salah, Chulwueze a fait l’objet d’une offre de 35 millions formulée par Liverpool cet hiver. Cependant, Villarreal attend qu’un club verse le montant de la clause libératoire du Nigérian, soit 65 millions d’euros. Et il se murmure que Franck Lampard aussi en pince pour le prodige et pourrait essayer de l’attirer à Chelsea…

