Mercato - PSG : Zidane est venu pour transférer Kylian Mbappé

Guillaume de Saint Sauveur

Ancien dirigeant du Real Madrid, Zinedine Zidane avait tenté il y a dix ans de faire venir un certain Kylian Mbappé au sein du centre de formation du club merengue. Et il avait même mis le paquet pour essayer de convaincre l’attaquant du PSG, en allant jusqu’à le chercher en voiture dans son quartier de Bondy.

Les faits remontent à l’année 2013, alors que Kylian Mbappé hésitait à l’époque sur le choix de son futur centre de formation. L’attaquant du PSG était déjà l’objet de toutes les convoitises, et le Real Madrid avait tout mis en œuvre pour essayer de convaincre Mbappé de débarquer en Espagne. Et Zinedine Zidane avait d’ailleurs joué les chauffeurs de luxe avec la star de l’équipe de France…

Mbappé prolonge au PSG, le mensonge est confirmé https://t.co/lVQ63cWMeH pic.twitter.com/Etux86cPgd — le10sport (@le10sport) January 22, 2023

« Zidane a été le chercher en voiture »

En 2018, l’ancien recruteur de Caen Laurent Glaize, qui était en discussion avec la famille de Kylian Mbappé pour l’attirer en Normandie, avait révélé sur RMC Sport comment Zinedine Zidane avait tenté de prendre le dessus : « C’est Zinedine Zidane qui a été le chercher en voiture. Ils lui ont présenté Cristiano Ronaldo. Il avait 13 ans. A la base, Kylian voulait jouer sous les couleurs du Real, c’était son rêve. Il a joué sous les couleurs du Real pendant un stage. Il avait envie de ça, de voir Ronaldo. Il l’a fait », explique-t-il. Et si Kylian Mbappé a finalement opté pour le centre de formation de l’AS Monaco, ce déplacement en personne de Zinedine Zidane n’est pas passé inaperçu à Bondy.

« Il est venu le récupérer au quartier »