Mbappé au Real Madrid à deux conditions

Thibault Morlain

Aujourd’hui, Kylian Mbappé est au PSG. Mais voilà que malgré un contrat allant jusqu’en 2024 avec une année supplémentaire en option, le Français est annoncé sur le départ. Bien évidemment, le crack de Bondy est encore une fois envoyé au Real Madrid, qui ne serait toutefois plus si chaud que cela pour ce dossier. La porte ne serait toutefois pas fermée à double tour pour Mbappé, mais voilà qu’il y aurait toutefois certaines conditions pour réaliser l’opération.

En 2017, en 2021, en 2022, le Real Madrid pensait s’offrir Kylian Mbappé avant qu’il ne lui file finalement entre les doigts. Aujourd’hui, l’international français est un joueur du PSG, mais voilà que le feuilleton le liant à la Casa Blanca est loin d’être terminé. Il est d’ailleurs en train de repartir de plus actuellement, quelques mois seulement après la prolongation de Mbappé au PSG. Nourrissant visiblement des envies d’ailleurs, le joueur de Christophe Galtier est envoyé au Real Madrid. Le fait est aujourd’hui, Florentino Pérez et ses collaborateurs auraient quelque peu pris leurs distances avec Kylian Mbappé.

Une star s’offre au PSG, Mbappé exulte https://t.co/nWbG6iCacd pic.twitter.com/IAXuCSCgIs — le10sport (@le10sport) January 22, 2023

Le Real Madrid prend du recul pour Mbappé

Ce dimanche, Marca fait savoir que le Real Madrid nie tout contact avec Kylian Mbappé. Le quotidien ibérique précise alors à cette occasion que la Casa Blanca ne penserait aujourd’hui plus vraiment au joueur du PSG. Malgré tout ce qui peut se dire actuellement à son sujet et sa situation avec le club de la capitale, le Real Madrid regarderait tout cela de très loin. Malgré tout, ce n’est pas un secret, les Merengue apprécieraient toujours autant Kylian Mbappé et la porte ne lui serait pas totalement fermée…

Un retour à la charge n’est pas à exclure

Comment Kylian Mbappé pourrait-il alors rejoindre le Real Madrid ? Marca dévoile deux conditions primordiales pour que la Casa Blanca revienne à la charge. La première : qu’un prix de départ soit fixé. Pour cela, la balle est dans le camp du PSG, à qui appartient Mbappé, et dernièrement, la somme de 400M€ était d’ailleurs évoquée. La deuxième condition : que l’international français montre clairement son désir de partir. Kylian Mbappé sait donc ce qu’il lui reste à faire.