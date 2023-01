En direct, il annonce un énorme flop du PSG sur le mercato

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sauf énorme retournement de situation, Milan Skriniar devrait débarquer au PSG, normalement à la fin de cette saison. Suivi depuis de longs mois par le club parisien, le défenseur slovaque devrait prendre place au sein de la défense, qui rencontre de grosses difficultés. Mais selon Lionel Charbonnier, le mal est beaucoup plus profond à Paris.

Présent en conférence de presse ce samedi, Christophe Galtier a identifié le point faible de son équipe. « Je ne peux pas me satisfaire sur la situation d'un point de vue défensif à l'heure actuelle » a déclaré l'entraîneur du PSG. Conseiller sportif du club parisien, Luis Campos avait tenté de combler ce manque lors du dernier mercato estival en recrutant Milan Skriniar, sans parvenir à achever sa mission. Mais dans ce dossier, tout s'est accéléré ces dernières heures.

Après @le10sport, les confrères du @leparisiensport et maintenant de @RMCsport confirment nos révélations sur le dossier Skriniar> Le PSG relancé mais dossier compliquéhttps://t.co/0vzq9qjCBJ — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) January 20, 2023

Skriniar devrait débarquer au PSG

Comme l'a annoncé le10Sport.com en exclusivité, Milan Skriniar ne prolongera pas son contrat avec l'Inter. L'international slovaque aurait donné son accord pour rejoindre le PSG à la fin de la saison. Sur le papier, le joueur pourrait rendre un précieux service à Christophe Galtier. Mais interrogé sur l'arrivée de Skriniar, Lionel Charbonnier s'est montré dubitatif.

« Si Skriniar va régler les problèmes défensifs du PSG ? Non »

« Si Skriniar va régler les problèmes défensifs du PSG ? Non. Les problèmes défensifs ne datent pas d’aujourd’hui. Il y avait des problèmes défensifs à l’époque de David Luiz, il est parti. Après il y a eu des problèmes avec Thiago Silva, il est parti. Il y avait des problèmes quand Kimpembe jouait, aussi en début d’année à cause de Marquinhos. On va faire rentrer Skriniar, et là, tout d’un coup, tout va aller mieux!? » a déclaré le champion du monde 1998 au micro de RMC. Selon lui, le problème du PSG est ailleurs.

« Le véritable problème concerne l’état d’esprit »